Feuerwehrleute kappen Baumkrone

(rtn) Weil die gebrochene Krone einer hohen Kiefer auf die Straße und den Gehweg zu fallen drohte, wurde am Sonnabend die Freiwillige Feuerwehr Glinde zum Kupfermühlenweg alarmiert.



Die Feuerwehrleute brachten ihre Drehleiter in Stellung und stiegen in luftige Höhe auf. In Schnittschutzkleidung und mit Gurt gesichert sägten die Feuerwehrleute die Äste der Krone Stück für Stück ab. Anschließen räumten die Feuerwehrleute die Straße frei. Nach knapp einer Stunde war die Gefahr beseitigt. Die Polizei gab die Straße wieder frei.