(rtn) Bei einem Verkehrsunfall wurden am späten Samstagabend auf der B 75 bei Reinfeld sechs Personen verletzt, eine davon schwer. Auf der Kreuzung Höhe Travenhof waren zwei Autos zusammengeprallt.



Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden mit Erwachsenen und mehreren Kindern besetzten Autos, an der Kreuzung nach Meddewade aus bisher unbekannter Ursache miteinander kollidiert. Alle Verletzten wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.



Auf Grund der ersten Unfallmeldung hatte die Leitstelle IRLS-Süd den Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF), den Leitenden Notarzt (LNA), die Technische Einsatzleitung Rettungsdienst (TEL), den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst, die SEG-Transport und die Freiwillige Feuerwehr Reinfeld zum Unfallort geschickt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten hatte die Polizei die B 75 in beide Richtungen voll gesperrt.