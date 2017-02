(rtn) Bisher unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen auf eine Spielhalle am Grabkeweg in Hamburg Jenfeld einen Anschlag verübt. Sie warfen zwei Scheiben ein und verschütteten in den Räumen Benzin.



Entzündet hatte sich der Brandbeschleuniger aber nicht. Um einen Brand zu verhindern streuten Feuerwehrleute das verschüttete Benzin zügig ab, und belüfteten die Räume. Trotz einer Sofortfahndung mit mehreren Streifenwagen der Polizei entkamen die Täter bisher unerkannt. Ein Hintergrund für den Anschlag ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Wandsbek, Tonndorf , Rettungsdienst und Polizei