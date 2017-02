Unfall mit Linienbus in Jenfeld

(rtn) Bei einem Verkehrsunfall sind am Sonntagvormittag in Hamburg-Jenfeld zwei Menschen leicht verletzt worden. An der Kreuzung Charlottenburger Straße/Liegnitzer Straße waren ein Auto und ein Linienbus zusammengeprallt.



Bei dem Unfall wurde der Autofahrer und ein Fahrgast im Bus verletzt. Beide wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Charlottenburger Straße war für rund 1,5 Stunden vollgesperrt.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Wandsbek, Tonndorf, Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei