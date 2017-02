(rtn) Nachbarn hatten am Montagvormittag eine Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus an der Heidkoppel in Großhansdorf bemerkt und den Notruf gewählt.



Wegen der zunächst unklaren Lage hatte die Leitstelle daraufhin die Freiwilligen Feuerwehren Großhansdorf, Ahrensburg und den Rettungsdienst zum Einsatzort geschickt. Die betroffene Wohnung wurde von den Feuerwehrleuten überprüft, angebranntes Essen auf der Herdplatte hatte zu der Rauchentwicklung geführt. Auf der Rückfahrt zum Gerätehaus erreichte die FF Großhansdorf ein erneuter Alarm. Nach einem medizinischen Notfall in einem Haus am Martin-Meyer-Weg öffneten die Feuerwehrleute dort eine verschlossene Tür für den Rettungsdienst.