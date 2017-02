(rtn) Mit einer nicht ganz so - aber irgendwie doch - ernst gemeinten Aktion haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stapelfeld an über 490 Stapelfelder Haushalte eine "Hilfe zur Selbsthilfe" verteilt. Mit der Löschkübel-Aktion machten sie Werbung für das Ehrenamt und riefen auf, ob eine Mitgliedschaft in ihrer Freiwilligen Feuerwehr nicht das Richtige wäre.

Auch deshalb, weil viele Stapelfelder zur Arbeit in die Stadt fahren und auch der demografische Wandel vor der Freiwilligen Feuerwehr nicht halt macht, wurde die Idee der Löschkübel-Aktion der Feuerwehr Vallstedt/Alvesee übernommen.

Die feuerroten Eimer mit dem Aufdruck „Haushalts-Löschkübel“ sponserte die Firma D&S Produkte aus Stapelfeld. Mit einem Einleger, der neue Mitglieder ansprechen und werben soll, wurde auf einen Infoabend hingewiesen.



Darum öffnete die Freiwillige Feuerwehr am 2. Februar um 19.30 Uhr nicht nur ihre Tore, sondern auch die Fahrzeuge. Jedermann und Frau ist herzlich willkommen, selbst Hand an zu legen und auszuprobieren.



Unter Anleitung der ausgebildeten Kameraden und in Gesprächen kann dann jeder feststellen, wie er/sie seinen Beitrag am Gemeindeleben leisten kann.



Für weitere Fragen oder auch Anregungen steht der Wehrführer der Feuerwehr Stapelfeld, Herr Marcus Claus, gerne zur Verfügung. Seine Kontaktdaten sind auf der Internetseite der Freiwilligen Feuerwehr Stapelfeld unter www.ff-stapelfeld.de zu finden. Quelle und Bilder: Mathias Müller, FF Stapelfeld