Feueralarm in Lungenklinik

(rtn) Angebranntes Essen auf dem Herd einer Küche in der Großhansdorfer Lungenklink hat am Montagabend einen Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr ausgelöst.





Der Rauch hatte den Brandmelder ausgelöst. Kurze Zeit nach dem Alarm trafen die Freiwilligen Feuerwehren aus Großhansdorf und Ahrensburg am Einsatzort ein. Die betreffende Küche wurde kontrolliert, das Essen vom Herd genommen und der Brandmelder wieder scharf gestellt. Für die FF Großhansdorf und FF Ahrensburg war dies bereits der dritte Einsatz am heutigen Tag.