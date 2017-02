(rtn) Feuerwehrleute haben am späten Montagnachmittag mit dem Schlauchboot ein Kind gerettet, das am nördlichen Ende des Mühlenteiches in Glinde ins Eis eingebrochen war.





Mit einem Schlauchboot rückten die Feuerwehrleute vor und retteten das Kind. Eingepackt in einer Wärmefolie brachten sie es an Land. Dort wurde es sofort vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt und danach mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.



Im Einsatz waren: FF Glinde, Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei