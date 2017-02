(rtn) Heiße Nacht für die Kieler Feuerwehr. In der Nacht sind in Schilksee ein Auto zwei Müllcontainer und ein Boot samt Trailer ausgebrannt.

Nach Angaben der Polizei wurde um 00:22 Uhr wurde ein brennender Katamaran in der Straße "Soling"gemeldet. In der Nähe brannten kurz darauf zwei Müllcontainer. Ein

Anwohner konnte einen dunkel gekleideten und vermutlich maskierten Mann beobachten, der sich in der Nähe der Container aufgehalten hatte. Bei dem Katamaran wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand die Abdeckplane angezündet und das Boot erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf rund 30.000,- Euro beziffert.



Nachdem die Feuerwehr die Brände gelöscht hatte, brannte um 01:40 Uhr ganz in der Nähe, nämlich der Drachenbahn, ein Opel Mokka. Dieser wurde im Motorraum ebenfalls erheblich beschädigt. Auch dieses Feuer wurde durch die eingesetzten Feuerwehrleute zügig und wirksam gelöscht. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 20.000,- Euro.



Die Polizei war sehr schnell mit mehreren Streifen- und Zivilwagen im Einsatzraum. Sie suchten mit speziellen Wärmebildkameras das Gebiet nach dem Tatverdächtigen ab. Befragungen der Anwohner und der Einsatz eines Spürhundes schlossen sich heute an.



Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0431-160 3333 bei den Ermittlern zu melden.