(rtn) Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften hat am Dienstagnachmittag nach einem 49 Jahre alten Mann aus Lübeck gesucht, der nach einer Operation aus dem Bethesda-Krankenhaus in Hamburg-Bergedorf plötzlich verschwunden war.





Zunächst wurde das Krankenhaus und dessen Umgebung abgesucht. Auch die Hundestaffel des DRK beteiligte sich mit Personenspürhunden an der Suchaktion, die in Richtung Wentorfer Straße, Pfingstberg und ins Villenviertel Bergedorf ging. Die Polizei

sicherte die Straßen für die Hundestaffel ab, und hielt auch zeitweise den Verkehr an. Nach längerer Zeit wurde die Suche abgebrochen, zunächst ohne Erfolg. Mehr Hintergrund ist derzeit noch nicht bekannt.