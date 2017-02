(rtn) Nach einem Feuer in einer Transformatoren- und Verteilerstation wurde am Mittwochvormittag das Rathaus Ahrensburg evakuiert. Durch den Brand waren nicht nur das Rathaus, sondern auch weitere Gebäude auf dem Rathausmarkt ohne Strom, darunter auch eine Apotheke.



Während ein Angriffstrupp der Feuerwehr unter Atemschutz das Feuer mit einem CO²-Feuerlöscher bekämpfte, überprüften weitere Feuerwehrleute die Aufzüge nahestehender Gebäude. Glücklicherweise waren nach dem Stromausfall keine Personen in den Aufzügen stecken geblieben. Auch die Apotheke in deren Kühlschränken wichtige Medikamente lagerten, war nach kurzer Zeit wieder mit Strom versorgt. Zum Abschluss der Löscharbeiten wurde alle Gebäude von Feuerwehrleuten überprüft. Danach konnten die Rathausmitarbeiter wieder an ihre Arbeitsplätze zurück. Ahrensburgs Bürgermeister Michael Sarach hatte sich während der Löscharbeiten bei der Feuerwehreinsatzleitung über den Sachverhalt informiert. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.