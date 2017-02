(rtn) Auf Kampnagel kam die Branche zum traditionellen Treff der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein zusammen.

"Warm Up! Unser Party-Slogan steht für Neubeginn und Start in ein spannendes Filmjahr 2017 mit internationalen Dreharbeiten, zwei Oscar-Nominierungen für "Toni Erdmann" von Maren Ade und "Unter dem Sand" von Martin P. Zandvliet und sieben Berlinale-Filmen", betonte Geschäftsführerin Maria Köpf in einer Mitteilung. Quelle: dpa



