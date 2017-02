(rtn) Seit gestern steht es fest: Sigmar Gabriel tritt für die SPD nicht als Kanzlerkandidat an. In der Sendung äußert sich der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner zu Gabriels Entscheidung.



Christian Krug, Journalist

Er hat ein Exklusiv-Interview mit Sigmar Gabriel geführt. Der Stern-Chefredakteur sagt, wie er von Gabriels Entscheidung erfahren und welchen Eindruck der Parteichef auf ihn gemacht hat.



Elisabeth Wehling, Linguistin

Als Linguistin kennt sie sich mit Sprache aus. In der Sendung erzählt Wehling, welche Rolle Sprache im Wahlkampf spielt und sagt, wie sie die Amtseinführung von Donald Trump erlebt hat.



Mike Leon Grosch, Musiker

2006 belegte er den zweiten Platz in der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Letztes Jahr erlitt der damals 39-Jährige zwei Herzinfarkte. Grosch erzählt, wie es ihm heute geht.



Wolf Küper, Autor

In seinem Buch "Eine Million Minuten" beschreibt Küper, wie er seiner behinderten Tochter den Wunsch nach mehr Zeit erfüllte. Der Autor erzählt, warum Zeit wichtiger ist als die Karriere. Quelle: ZDF