(rtn) Am späten Donnerstagabend haben Hamburger Feuerwehrleute einen brennenden Sattelzug in der Peutestraße im Stadtteil Veddel gelöscht.



Um 19.29 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und traf wenige Minuten später am Einsatzrt ein. Zu diesem Zeitpunkt brannte der Sattelzug bereits in voller Ausdehnung. Mit Wasser und Schaum löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Wegen des

Schaummitteleinsatzes wurde die Umweltbehörde informiert. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Eingesetzt waren die Feuerwehren Veddel, Billstedt, Rothenburgsort, der Umweltdienst und die Polizei