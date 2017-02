(rtn) Schrill, schräg, abgefahren: HOLLYWOOD! Eine bitterböse SATIRE über Stars und Sternchen! Zwei Hollywoodstars kämpfen unerbittlich um die Ressource »öffentliche Aufmerksamkeit« und müssen sich der Frage stellen, wie weit sie für etwas mehr Ruhm zu gehen bereit sind. Premiere 29. Januar, Vorstellungen bis 12. März 2017







Karen und ihre Lebensgefährtin Bev haben Karens Filmpartner Steve und dessen sehr junge (und sehr blonde und sehr schlanke) Frau Missy zum Essen eingeladen, um eine etwas delikate Frage zu ihrem aktuellen Filmdreh zu klären. Der Regisseur – ein arrogantes »europäisches Arschloch« – möchte die anstehende Liebesszene möglichst authentisch gestalten: Karen und Steve sollen vor der Kamera »real« miteinander schlafen. Die beiden Stars wissen, dass ihre Karrieren dringend Auftrieb brauchen, und dafür ist ihnen, wenn man ehrlich ist, jedes Mittel recht.



Doch gemeinsam mit ihren Lebenspartnern zu einer Übereinkunft zu kommen, wie weit sie in der Szene gehen dürfen, also auch welche Praktiken angewendet werden dürfen, gestaltet sich schwierig. Von Anfang an geraten vor allem Steve, ein im besten Fall gutmütiger Chauvinist, und die feministisch bewegte Bev heftig aneinander. Und Missy, die sich von Steve unter anderem diktieren lässt, wie viel sie essen darf (nämlich eigentlich gar nichts), ist den beiden anderen Frauen zunächst suspekt. Als Bev nach und nach Gefallen an der jungen Frau findet, verfolgt sie damit schon einen ganz eigenen Plan, um das fragile Gleichgewicht aus Macht und Abhängigkeiten wiederherzustellen.



Deutschsprachige Erstaufführung

Eine Komödie von Neil LaBute

Deutsch von Frank Heibert

Regie: Kai Wessel

Ausstattung: Maren Christensen

Kampfchoreograph: Rainer Wolke

Mit Patrick Heyn, Julia Koschitz, Joanna Kitzl, Stella Roberts ,



Kai Wessel, der mit Theaterstücken wie „Martha Jellneck“, „Das kunstseidene Mädchen“, „Die Damen warten“ und „Fettes Schwein“ große Erfolge an den Hamburger Kammerspielen feiern konnte, wird die bitterböse Komödie um die Frage „Wie weit bist du bereit zu gehen?“ inszenieren. Julia Koschitz, Patrick Heyn, Joanna Kitzl und Stella Roberts werden die vier Drahtseilartisten verkörpern. Quelle: Kammerspiele Hamburg