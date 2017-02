(rtn) Edda Loges und Christopher Weiß sind im Ohnsorg-Theater Studio in dem Stück "Tüdelig in`n Kopp - Als Oma seltsam wurde", in der Fassung von Jasper Brandis und Cornelia Ehlers zu sehen. Premiere 29. Januar, Vorstellungen bis 05. März 2017







Meistens ist Julian nachmittags bei Oma. Sie wohnt in einem kleinen Dorf vor der Stadt. Jeden Donnerstag liefert das Bäckerauto dort Brot und Julian darf sich eine Tüte Kekse aussuchen. Heute ist Donnerstag – doch als Julian freudig ins Haus stürmt, weiß Oma nichts von einem Bäckerauto. Und ihren eigenen Enkel erkennt sie auch nicht wieder! In letzter Zeit war Oma öfter etwas tüdelig, doch jetzt ist sie plötzlich ganz anders als sonst: Sie behauptet sogar, alle Leute wollten sie bestehlen und beschließt, ihre gesamten Ersparnisse von der Bank abzuholen. Selbstverständlich hilft Julian ihr dabei, das Geld in ihrem Haus zu verstecken. Mutig hält er mit Pfeil und Bogen Wache vor der Tür, um Oma zu beschützen. Dabei wünscht er sich nichts sehnlicher, als dass Oma nicht mehr seltsam ist. Durch den Wechsel von hochdeutschen und plattdeutschen Passagen können die jungen Zuschauer problemlos der Geschichte folgen und nehmen spielerisch Kontakt zur Sprache auf. Quelle: Ohnsorg-Theater Hamburg



Nach dem Bilderbuch von Ulf Nilsson und Eva Eriksson, aus dem Schwedischen von Ulf Könnecke - Inszenierung: Jasper Brandis - Bühnenbild & Kostüme Andreas Freichels



Das Bilderbuch von Ulf Nilsson und Eva Eriksson behandelt ein heikles Thema mit viel Witz: »Zum Heulen komisch, zum Lachen ernst.« Deutschlandfunk



Das Bilderbuch Als Oma seltsam wurde von Ulf Nilsson ist beim Moritz Verlag, Frankfurt/Main, erschienen und im Buchhandel erhältlich.