(rtn) Bei einem Unfall auf dem Ostring in Ahrensburg wurden am Sonntagnachmittag zwei Insassen eines Porsche Carrera verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden die beiden Männer mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.



Nach ersten Erkenntnissen waren Höhe der Brücke über die Bahnstrecke drei Autos miteinander kollidiert.



Feuerwehrleute der FF Ahrensfelde klemmten die Batterie des Porsche ab, und nahmen die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemitteln auf. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten hatte die Polizei den Ostring in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Unfallursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.



Im Einsatz waren: FF Ahrensfelde, Löschgruppe Hagen konnte beidrehen, Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug, sowie die Polizei