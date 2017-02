rtn) Flammen schlugen aus der Klappe und Rauch zog über die Brandstelle hinweg. Aus bisher unbekannter Ursache geriet in der Walter Becker Straße im Stadtteil Hamburg-Allermöhe ein Kunststoffmüllcontainer in einer Müllbox in Brand.



Anwohner hatten die Flammen entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab, und zogen danach den geschmolzenen Container aus der Box heraus.





Im Einsatz waren die FF Nettelnburg und die Polizei