(rtn) Bei einem Verkehrsunfall wurde am Sonntagabend auf der A 1 ein junges Pärchen aus Thüringen in ihrem Renault Talisman eingeklemmt und schwer verletzt. Kurz vor der Ausfahrt Bad Oldesloe war das Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hatte ein Verkehrsschild gerammt und die Notrufsäule umgenietet. Danach überschlug sich der Renault mehrfach und blieb im Grünstreifen zwischen der Aus- und Abfahrt liegen.





Feuerwehrleute aus Bargteheide und Hammoor holten den 26-jährigen Fahrer und dessen 19 Jahre alte Beifahrerin mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem total zertrümmerten Fahrzeug heraus. Während dieser Arbeiten wurden die beiden schwer verletzten vom Rettungsdienst und Notärzten betreut. Danach wurden die junge Frau und der junge Mann mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.



Während der aufwändigen Rettungs- und Bergungsarbeiten führte die Polizei den Verkehr in Richtung Norden einspurig an der Unfallstelle vorbei. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.



Es ist bereits der dritte schwere Verkehrsunfall auf diesem Autobahnabschnitt innerhakb kurzer Zeit. Erst am 26. Januar gab es dort einen Verkehrsunfall mit zwei Toten, und am 14. Januar kam eine 73 Jahre alte Frau bei einer Massenkarambolage ums Leben.



Im Einsatz waren: FF Bargteheide, FF Hammoor, Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeugen sowie die Autopbahnpolizei

Zu diesem Einsatz veröffentlichte der ThSv Eisenach nachfolgende Notiz auf der Facebook-Seite :

Manchmal wird #Handball ganz schnell unwichtig... Unser Rückraumspieler Marcel Schliedermann ist in der Nacht vom Sonntag zum Montag mit seinem PkW auf der Autobahn schwer verunglückt. Er konnte die Intensivstation inzwischen verlassen, wurde auf eine normale Krankenstation verlegt. Schlimmer hat es seine Beifahrerin erwischt, die sich noch im Koma befindet. „Nach dem Schock müssen wir uns erst einmal sortieren. Beste Wünsche gehen an Marcel und seine Beifahrerin“, erklärten Manager Karsten Wöhler und Trainer Christoph Jauernik während der Pressekonferenz vor der zweiten Punktspieletappe.Wir wünschen beiden das Beste. Weitere Informationen folgen...