(rtn) Es wird das größte Musikfest zum Reformationsjubiläum 2017 in Hamburg: Das Pop-Oratorium «Luther» macht am 18. Februar Station in der Hamburger Barclaycard Arena.

Die Veranstalter rechnen mit 10.000 Zuschauern. Rund 1.500 ehrenamtliche Sängerinnen und Sänger aus Hamburg und Umgebung sind dabei. Die Hauptprobe mit 900 Sängern fand am Sonnabend in der Harburger Ebert-Halle statt. Qhelle: HA

Proben zum Pop Oratorium Luther, Hamburg, 28.01.2017 mit Ralf Rathmann (Stiftung Creative Kirche), Doris Vetter (Chordirigentin), Kirsten Fehrs (Bischoefin im Sprengel Hamburg und Luebeck der Nordkirche), Dieter Falk (Produzent & Komponist)