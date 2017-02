(rtn) Jubel hat es am Sonntagabend bei der Premiere des Stücks "Ganzkörpereinsatz" an den Hamburger Kammerspielen gegeben. Die satirische Gesellschaftskomödie über den Kampf zweier Hollywoodschauspieler um Aufmerksamkeit feierte dort ihre deutsche Erstaufführung.





In dem Stück von Erfolgsautor Neil LaBute spielen Patrick Heyn, Julia Koschitz, Joanna Kitzl und Stella Roberts. Eine bitterböse SATIRE über Stars und Sternchen! Zwei Hollywoodstars kämpfen unerbittlich um die Ressource »öffentliche Aufmerksamkeit« und müssen sich der Frage stellen, wie weit sie für etwas mehr Ruhm zu gehen bereit sind.



Unsere Bilder: Hannelore Hoger, Markus Boysen, Axel Schneider, Katharina Abt, Dana Horakova, Dietrich Wersich, Andreas Brucker, Jo & Ann Brauner, Jonathan Beck, Stephan Kampwirth, Hans-Werner Funke, Volkmar Nebe, Angela Roy, Peggy Parnass, Lars Meier, Samuel Weiss, Katja Danowski, Erik Schaeffler, Milena Tscharntke, Andrea Luedke, Robin Brosch, Caroline Kiesewetter, Ralf Zech