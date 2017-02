(rtn) Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz hatten abgestimmt, in welchen Städten DieLochis Konzerte geben: Auch die Fans in Kiel freuten sich über den Besuch der Zwillinge in der Sparkassen-Arena-Kiel. Als Specials Guest dabei: Jannik Brunke



Die Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann begeistern als Musiker, Schauspieler und Entertainer Millionen Fans und sind nun auf großer Konzert-­Tour durch Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ab dem 3. Juni 2016 warensie zunächst im Festivalsommer auf zahlreichen Bühnen zu sehen. Eingefleischte Fans der Lochis, die sich selbst gerne "Lochinators" nennen, hatten für die Zwilling Tour erstmalig die Chance, selbst den Auftrittsort mit zu bestimmen. Quelle: Sparkassenarena Kiel