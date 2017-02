(rtn) Semmel Concerts, a.s.s. concerts und Seaside Touring hatten am 30.01.2017 wieder zum Hamburger Presselunch auf die Dachterrasse im Hard Rock Café Hamburg eingeladen . Mit dabei waren Oonagh und Michael Schulte.







Nach zwei ECHOs und Platin für ihr Debüt-Album „Oonagh“, dem Chartentry ihres zweiten Albums „Aeria“ auf Platz 2 und einer weitgehend ausverkauften Headliner-Tour, veröffentlichte Senta-Sofia Delliponti unter ihrem Künstlernamen Oonagh im Oktober 2016 ihr aktuelles Album "Märchen enden gut". Mit ihrer Musik lädt die charismatische Künstlerin in andere Sphären ein und nimmt den Zuhörer mit auf eine musikalische Weltreise. Sie pendelt zwischen den Kulturen, streift Elemente aus Pop, Folk, Mittelalter, Electronica, Weltmusik, Ethno und New Age und fügt sie stilbewusst und kreativ zu einem Ganzen.



Michael Schulte beginnt seine Karriere als YouTube Cover-Künstler im Jahr 2009, durch Zusammenarbeit mit Künstlern wie Rea Garvey, Alle Farben und Max Giesinger sowie zwei Soloalben erlangte er in den vergangenen Jahren an Popularität. Heute stehen alle Zeichen auf Umbruch: MICHAEL SCHULTE hat sich als Künstler neu erfunden und möchte das 2017 auch der ganzen Welt zeigen. Ein neues Album ist für April 2017 geplant, eine erste Singleauskopplung erscheint im Frühjahr 2017.