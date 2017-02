Winterdienste im Einsatz

(rtn) Anhaltender Schneefall in Hamburg und Schleswig-Holstein hat am Montag einen Einsatz der Winterdienste ausgelöst. In Hamburg waren 25 Fahrzeuge unterwegs, um glatte Stellen auf Hauptverkehrsstraßen und Busstrecken zu streuen. Schwerpunkt war der Osten der Stadt. Auch in Schleswig-Holstein waren die Winterdienste und Bauhöfe mit Streufahrzeugen auf den Autobahnen und in den Gemeinden unterwegs. Die Polizei hat wenige Unfälle mit vorwiegend Blechschäden registriert. Zwischen Barsbüttel und Stapelfeld war eine Autofahrerin ins Schleudern geraten und mit ihrem Twingo gegen die Mittelleitplanke geprallt. Sie wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.