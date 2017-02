(rtn) Ein Holzbrett auf der heißen Platte des Elektroherdes hat am Montagabend einen Einsatz für die Feuerwehr in einem Mehrfamilienhaus an der Kastanienallee in Wohltorf ausgelöst.

Die Rauchmelder hatten gepiept und Rauch kam aus einer Wohnung. Hausbewohner hatten deshalb die Feuerwehr alarmiert. Unter Atemschutz entfernten die Feuerwehrleute das verkohlte Holzbrett und löschten es ab. Den Herd schalteten sie ab. Danach wurde die Wohnung mit einem Druckbelüfter entraucht. Die Bewohner konnten wieder in das Haus zurück.



Im Einsatz waren FF Wohltorf, Rettungsdienst und die Polizei