(rtn) Der Verdacht auf einen neuen Fall von Geflügelpest in Mecklenburg-Vorpommern hat sich bestätigt. Jetzt müssen in Schwanheide bei Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mehr als 100.000 Legehennen getötet werden.







Der Geflügelpest-Verdacht in einem Legehennenbetrieb in Schwanheide bei Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat sich bestätigt. Das hat das Landwirtschaftsministerium auf Nachfrage von NDR 1 Radio MV mitgeteilt.



Nach Informationen von NDR 1 Radio MV soll heute damit begonnen werden, die Hennen zu töten, so eine Ministeriumssprecherin. Dies werde wohl bis Donnerstag dauern. Offenbar sollen die Tiere mit Gas gekeult werden - zwei Lkw mit flüssigem, tiefgekühltem Kohlendioxid fuhren am Mittag auf dem Hof vor. In dem Betrieb werden 106.000 Hennen gehalten, es ist damit der bislang größte Geflügelpestfall in Mecklenburg-Vorpommern. Die Tests des Landesamtes für Lebensmittelsicherheit, Landwirtschaft und Fischerei hatten ergeben, dass es sich bei dem Virus um H5 handelt. Heute Nachmittag werden die Ergebnisse zum Subtyp aus dem Friedrich-Loeffler-Institut aus Riems erwartet. Seit November vergangenen Jahres war der Geflügelpest-Erreger H5N8 im Landkreis Ludwigslust-Parchim bei mehreren tot aufgefundenen Wildvögeln sowie in einem kleineren Hausgeflügel-Bestand mit etwa 90 Tieren festgestellt worden. Insgesamt werden im Landkreis Ludwigslust-Parchim mehr als drei Millionen Stück Geflügel gehalten, darunter Hühner, Puten, Gänse und Enten. Quelle: ndr.de, rtn