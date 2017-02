(rtn) Neue-Deutsche-Welle-Star Fräulein Menke ist am Dienstagmorgen aus dem australischen Dschungelcamp nach Hamburg zurückgekehrt.





In der aktuellen Staffel hatte sie es nur bis zum siebten Tag geschafft. Fräulein Menke musste das Dschungelcamp als erste Kandidatin verlassen, weil sie zu wenig Zuschaueranrufe erhalten hatte.



Fräulein Menke gehörte 1982 zu den ganz großen Stars der Neuen Deutschen Welle. Zusammen mit Nena wurde sie zum neuen deutschen Fräuleinwunder erkoren und war eine der ersten, die mit ihrer schrillen Show in die verstaubte ZDF-Hitparade eingeladen wurde. Ihre erste Single "Hohe Berge" stürmte direkt die Deutschen TOP 10 und hat sich bis heute 2,5 Millionen Mal verkauft. Es folgten weitere Hits wie "Tretboot in Seenot" und "Traumboy", eine kultige FRL. MENKE-LP, sowie insgesamt mehr als 100 Fernsehauftritte in einem einzigen Jahr. Von den BRAVO-Lesern wurde sie zu den zehn beliebtesten Sängerinnen des Jahres 1982 gewählt. Quelle: rtl.de





Bilder: Ankunft der Dschungelcamp Teilnehmerin, Flughafen Hamburg, 31.01.2017 mit Frl. Menke Franziska Menke und Blanka Luz (Designerin)