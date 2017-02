(rtn) Die Britische Singer-Songwriterin Melanie C war am Dienstag zu Gast bei Radio Hamburg-Moderator Max Dietrich. Sie hat live ihre aktuelle Single "Dear Life", sowie den exklusiven Coversong "Firework" von Katy Perry in der Live-Lounge von Radio Hamburg vorgestellt.





Von 1994 bis 2001 war Melanie C als „Sporty Spice“ Mitglied der bekannten Girlgroup „Spice Girls“. Bereits 1998 begann Mel C eine erfolgreiche Solokarriere. 1999 veröffentlichte sie ihr Debütalbum „Northern Star“. Im Oktober 2016 erschien ihr siebtes Studioalbum „Version of Me“ inklusive der aktuellen Single „Dear Life“, welche Anfang Januar veröffentlicht wurde.