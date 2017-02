(rtn) Eine Verpuffung im Druckwerk einer Maschine hat in der Halle der Prinovis-Druckerei in Ahrensburg am Dienstagabend einen Einsatz für die FF Ahrensburg ausgelöst.



Bereits beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute hatte die C02-Anlage der Maschine das Feuer gelöscht. Unter Atemschutz wurde die Anlage und die Maschinenhalle von den Einsatzkräften überprüft. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.



Für die Freiwillige Feuerwehr Ahrensburg war dieser Einsatz bereits der Vierzigste in diesem Jahr.