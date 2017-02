(rtn) Im Dezember wurde Gregor Gysi zum Präsidenten der Europäischen Linken gewählt. Er sagt, wie er die EU verändern möchte und wie sich Trumps Politik auf Europa auswirken könnte.



Prof. Christian Lammert , Politologe

Seit seiner Amtseinführung beschloss Donald Trump zahlreiche Dekrete. Als Kenner der US-Innenpolitik erklärt Lammert, was ein Präsident per „Executive Order“ entscheiden darf.



Martin Suter, Schriftsteller

1997 gelang ihm der Durchbruch als Autor. Er erklärt, warum es stets seine Frau ist, die seine neuen Werke als erste zu lesen bekommt.



Sabine Anton, Journalistin

Sie wuchs in der DDR auf. Als sie 17 war, beging ihre Mutter aus Liebe zu einem Westdeutschen Republikflucht. Sie erzählt, welche Auswirkungen diese Entscheidung auf ihr Leben hatte. Quelle: ZDF