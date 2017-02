Bei Lanz im ZDF sind am Mittwoch Christian Lindner, Pegah Ferydoni, Wolf Biermann und Ralph Freund zu Gast.

Christian Lindner, Politiker

Seit 2013 ist Christian Lindner der Bundesvorsitzende der FDP. Er sagt, wieso er zurücktreten wird, falls es die FDP bei der Bundestagswahl 2017 nicht ins Parlament schafft.



Pegah Ferydoni, Schauspielerin

Am 05.02.17 ist sie in dem Film: „Fluss des Lebens: Geboren am Ganges“ (ZDF) zu sehen. Sie erzählt von ihrer Filmrolle als indische Leihmutter und den Dreharbeiten in Indien.



Ralph Freund, Unternehmer

Als Vizepräsident der „Republicans Overseas Germany“, nimmt er Stellung zu den umstrittenen ersten Amtshandlungen des republikanischen US-Präsidenten Donald Trump.



Wolf Biermann, Musiker

Sein Vater starb in Ausschwitz, als er sechs Jahre alt war. Er sagt, wie das sein Leben prägte, und wieso er 1953 die Bundesrepublik für ein Leben in der DDR verließ. Quelle: ZDF