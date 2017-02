(rtn) Flammen schlugen aus dem Schornstein und Rauch zog über den Dachstuhl eines Einfamilienhauses Am Hasselbarg in Traulau hinweg. Der Hausbesitzer hatte daraufhin die Feuerwehr alarmiert.



Die Feuerwehrleute überprüften den Kamin und die Feuerstelle und haben danach den Schornsteinger informiert. Dieser stieg aufs Dach und kehrte den Schornstein. Zuvor hatte er den Hausbesitzer aufgeklärt, was man im offenen Kamin verbrennern darf und was besser nicht. Welche Brennstoffe in Kaminöfen, Kachelöfen und ähnlichen Anlagen erlaubt sind, legt die „Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen“ (1.BImSchV ) fest. Alles Wissenswerte rund um Kamin- oder Kachelofen erläutert der Ratgeber "Heizen mit Holz" des Umweltbundesamtes (UBA). Er ist kostenlos erhältlich.



Im Einsatz waren: FF Traulau, FF Schlamersdorf und der Rettungsdienst