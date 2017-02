(rtn) Bei einem Unfall wurde in den Nacht in Hamburg Kirchwerder ein Autofahrer verletzt. Der Mann war mit seinem Auto auf dem Kirchenheerweg nach rechts von der Straße abgekommen und in den Graben gefahren.



Erstmeldungen wonach der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt wäre, bestätigten sich nicht. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Mit einer Bandschlinge zogen danach die Feuerwehrleute das Auto auf die Straße zurück. Sie war während der Rettungsarbeiten voll gesperrt. Die Unfallursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.





Im Einsatz waren die Feuerwehren Kirchwerder-Nord, Bergedorf, Rettungsdienst mit RTW und NEF, BDI und die Polizei