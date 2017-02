(rtn) Rund 100 Tage vor Beginn des Schachwettkampfes „Rechtes Alsterufer gegen Linkes Alsterufer“ stand am Donnerstag ein außergewöhnlicher Fototermin auf dem Programm: Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz traf am Schachbrett auf Smudo („Fanta Vier“).



Das traditionsreiche Hamburger Schulschachturnier „Rechtes Alsterufer gegen Linkes Alsterufer“ bricht in 2017 alle Rekorde: Zum ersten Mal wird der Wettkampf in der Barclaycard Arena stattfinden (9. Mai 2017), erwartet werden über 4000 Teilnehmer – so viele wie nie zuvor.



Bilder: Smudo und Olaf Scholz, Carsten Höltkemeyer, CEO Barclaycard Deutschland auf der Lombardsbrücke in Hamburg