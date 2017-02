Vollsperrung nach schwerem Unfall

rtn) Mehr als sieben Stunden lang war in der Nacht die A 7 zwischen Tarp und Schuby in beide Richtungen voll gesperrt. Ein Auto war dort mit hoher Wucht in das Heck eines LKW geprallt. Der Wagen wurde herumgeschleudert und blieb total zerstört an der Leitplanke stehen.



Nach Angaben der Polizei wurde der 22-jährige Beifahrer von den Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein 42-jähriger Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen und konnte das Krankenhaus nach erfolgter Behandlung wieder verlassen.



Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer des Golfs nach dem Unfall weggelaufen. Da aufgrund des Unfallbildes davon auszugehen war, dass der Fahrer erheblich verletzt sein könnte, wurde eine umfangreiche Suche mit Polizeihunden und Suchhunden einer Rettungsstaffel, Kräftender Freiwilligen Feuerwehren und einer Wärmebilddrohne eingeleitet. Die Suche wurde in der Nacht erfolglos abgebrochen. Der Golf wurde bei dem Unfall total zerstört und für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. Der beschädigte Lkw war nicht mehr fahrfähig und wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Zur

Feststellung der Fahreridentität wurde ein Beweisverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen des Polizei-Autobahnreviers Schuby dauern an.