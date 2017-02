(rtn) Wegen eines notwendigen Austausches der Hardware bei der digitalen Funkmelder und Sirenenalarmierung der Integrierten Regionalleitstelle Süd in Bad Oldesloe sind Alarme für die Feuerwehren auf herkömmlichem Weg am Freitag nur eingeschränkt möglich. Deshalb haben die Freiwilligen Feuerwehren in den Kreisen Stormarn und Herzogtum-Lauenburg ihre Einsatzbereitschaft in den Feuerwachen sichergestellt.



Die FF Ahrensburg zum Beispiel steht seit 10 Uhr in der Wache am Weinberg in Zugstärke bereit und sorgt für Sicherheit der 33 000 Einwohner der Stadt. Parallel laufen Fahrzeugchecks, Objektbesichtigungen und Ausbildung am Gerät.

"Einige Kameraden opferten dafür sogar einen Urlaubstag, oder stehen in ihrer Freischicht für den Bürger bereit. Für alle anderen werden die Arbeitszeiten von der Stadt an die Arbeitgeber bezahlt", sagte Florian Ehrich, Wehrführer der Ahrensburger Wehr.



Auch die Freiwilligen Feuerwehren der Nachbarorte und dem Nachbarkreis haben ihre eigene und individuell verschiedene Einsatzbereitschaft hergestellt. Für die digitalen Sirenen in den Kreisen Stormarn und dem Herzogtum-Lauenburg gibgt es heute ab 16 Uhr einen Probealarm (Dauerton für 12 Sekunden). Standorte mit analogen Sirenen sind von dem Probealarm nicht betroffen.



Bisher laufe die Umstellung der Hardware ohne Proble, sagte Markus Priemel von der IRLS Süd: "Wir testen stündlich, alles hat bis zu unserer Zufriedenheit geklappt".