(rtn) "Die harte Zeit ist überwunden und eine gute Truppe hat sich zusammengefunden" stellte Wehrführer Michael Mey bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensfelde am Freitagabend in seiner Begrüßung fest. Es sei schön zu sehen, wie die Begeisterung und die Einsatzbereitschaft der Wehr ständig wachse.

Neben seinen Kameraden begrüßte Michael Mey auch die Ehrengäste des Abends: Ahrensburgs Bürgermeister Michael Sarach, Bürgervorsteher Roland Wilde, CDU- Stadtverordnete Doris Brandt, Gemeindewehrführer Jürgen Stahmer, dessen Stellvertreter Stefan Rynio, und eine Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensfelde aus Brandenburg.



Sechzig Einsätze habe die FF Ahrensfelde im abgelaufenen Jahr 2016 zu leisten gehabt: Feuer, Technische Hilfe, Kellerlenzen und Sturmschäden. Die Anzahl der Einsätze sei ungewöhnlich hoch, was zum Teil auch an der neuen Alarm- und Ausrückeordnung (AAO liegt.

Nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit wurde der Kassenbericht vorgetragen und der Vorstand entlastet. Danach wurden die beiden Feuerwehrleute Mario Loleit und Niklas Grefrath einstimmig in die Einsatzabteilung der Wehr aufgenommen. Die Versammlung wurde mit der Wahl eines zweiten Kassenwartes und eines zweiten Kassenprüfers fortgesetzt. Nach dem Programmpunkt Ehrungen und Beförderungen hatten die Gäste das Wort.

Bürgervorsteher Roland Wilde versicherte: "Bürger, Politik und Verwaltung stehen fest zu ihrer Wehr". Gleichzeitig dankte Wilde den Angehörigen und Arbeitgebern der Feuerwehrleute für ihr Verständnis für die Belange der Wehr.

Bürgermeister Michael Sarach war trotz anstehender Urlaubsvorbereitungen gekommen. "Ich habe es mir nicht nehmen lassen bei Euch zu sein". Der Bürgermeister bedankte sich auch bei den Kameraden für deren Kooperation mit den anderen Wehren der Stadt. Die Zusammenarbeit sei unbedingt zu unterstützen, "da die Anforderungen ständig steigen". Gemeinsam sei man stark.



Unter dem Punkt Verschiedenes meldete sich Hans-Jürgen Wriggers von der FF Ahrensfelde mit einem Problem zu Wort, dass bei den anwesenden Politikern nicht ungehört verhallte: "Die hohe Zahl der Einsätze liege zum Teil auch an einigen Bürgern, die die Hilfsbereitschaft der Feuerwehrleute ausnütze. Als Beispiel nannte er ein Haus am Ahrensfelder Redder dessen Keller bereits zum dritten Mal in Folge bei starken Regenfällen vollgelaufen ist, aber nicht wegen höherer Gewalt, sondern weil einfach das Abflussrohr fehlt. Auch dass Bäume die auf Kreisgebiet stünden, und regelmäßig bei Sturmböen auf die Straßen fielen, liege nicht am Sturm "sondern einfach daran, dass der Kreis seit längerer Zeit am Ostring keine Baumpflege mehr betrieben hat". Sowohl Bürgermeister Sarach, als auch Bürgervorsteher Wilde haben sich diese Fälle notiert.



Ehrungen:

Luka Böttger - Für zehn Jahre Feuerwehrmitgliedschaft



Beförderungen:

Mario Loleit - Feuewehrmann

Niklas Grefrath - Feuerwehrmann

Paula Stolartzik - Hauptfeuerwehrfrau Drei Sterne

Justin Böttger - Hauptfeuerwehrmamm Drei Sterne

Bodo von Sulecke - Löschmeister

Nach dem Schlusswort beenden die Kameraden ihre Hauptversammlung, bei Spanferkel, Kraut und einem kühlen Getränk.