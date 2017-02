(rtn) Innere Sicherheit, Bildungspolitik, mehr Investitionen: Mit diesen Schwerpunkten wollen die Christdemokraten die Wähler in Schleswig-Holstein überzeugen. Am Sonnabend stellte CDU-Landeschef Daniel Günther auf dem Landesparteitag in Neumünster diese Ziele für den Landtagswahlkampf vor.





Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel war da, um der Nord-CDU den Rücken zu stärken. Zu Daniel Günther sagte sie: "Sie beziehen Stellung, Sie beziehen Position. Und deshalb steht in ihrem Programm nicht nur 'Sicher leben in Schleswig-Holstein', sondern da ist auch 'Sicher leben in Schleswig-Holstein' drin.



Weiter sagte Angela Merkel in ihrer landespolitischen Rede: "Nur von guter Luft und schöner Landschaft kann man auch nicht leben." Nicht zuletzt um die Wirtschaft zu stärken und die Infrastruktur zu verbessern, brauche es eine Landesregierung unter Führung der CDU.

Bei ihrem Auftritt kritisierte die Bundeskanzlerin das Nein der Landesregierung zur Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan. Das Thema sei nicht ganz einfach, denn es gebe in Afghanistan Regionen, in denen man relativ sicher leben könne und in anderen nicht, sagte die CDU-Bundesvorsitzende in Neumünster. Sie versicherte, es werde sehr sensibel geprüft, wer dorthin zurückgeschickt werde. Die Kieler Küsten-Koalition lehnt Abschiebungen nach Afghanistan im Gegensatz zur Bundesregierung ab.



Nach dem Besuch der Bundeskanzlerin hat die schleswig-holsteinische CDU ihren Landeschef Daniel Günther zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 7. Mai bestimmt. Der 43-Jährige erhielt am Samstag ain Neumünster 89,69 Prozent der abgegebenen Stimmen. Günther hatte keinen Gegenkandidaten. 223 Delegierte gaben ihre Stimme ab. Für Günther stimmten 200 Delegierte, zwei enthielten sich, 21 stimmten mit Nein. Daniel Günther führt nun die Landesliste an. Quellen: shz,de, ndr.de, rtn