(rtn) Nach einem vermutlich technischen Defekt trat am Sonntagvormittag aus der Kühlanlage einer Firma an der Kieler Straße in Trittau flüssigger Stickstoff aus, und hatte die Zuleitungen vereist. Vorbeifahrende Autoahrer hatte den Austritt bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.





Feuerwehrleute der FF Trittau überprüften die Anlage und stellten keine Gefährdung für die Bevölkerung fest. Der von der Feuerwehr informierte Betreiber der Anlage drehte die Zuleitungen der Kühlanlage ab. Danach gab die Feuerwehr die während des Einsatzes aus Sicherheitsgründen gesperrte Kieler Straße / Otto Hahn Strasse wieder frei.