(rtn) Dunkle Rauchschwaden stiegen am frühen Montagnachmittag vom Wohngebäude neben dem Vitalia Seehotel in Bad Segeberg auf. Vermutlich hat ein Kurzschluss in einem Verteilerkasten das Feuer ausgelöst. Im Technikraum im ersten Obergeschoss entstand ein Vollbrand.

Nach Angaben der Feuerwehr drang bei Ankunft der ersten Kräfte auf der Betriebshofseite aus dem 1. Obergeschoss bereits Flammen und dichter Rauch, so dass sofort die Alarmerhöhung auf "Feuer Groß - Menschenleben in Gefahr" erhöht wurde. Zur Verstärkung wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Klein Rönnau, Fahrenkrug, Wittenborn undbdie Werkfeuerwehr Möbel Kraft sowie die Drehleiterzüge aus Wahlstedt

und Bad Oldesloe nachalarmiert. Der Flur im 1. Obergeschoss stand bereits im Vollbrand und wurde durch mehrere Atemschutztrupps im Innenangriff bekämpft. Weiterhin wurde ein Aussenangriff über die Bad Segeberger Drehleiter vorgenommen. Die beiden Drehleitern aus Wahlstedt und Bad Oldesloe wurden zur Menschenrettung aus dem 2. OG

eingesetzt. Bewohner in den oberen Stockwerken wurden gebeten in ihren Wohnungen zu verbleiben. Diese wurden evakuiert, nachdem ein Zugang zu den oberen Geschossen sichergestellt war.



Im Zuge des Einsatzes wurde auch Großalarm für den Rettunsgdienst ausgelöst. Es wurden insgesamt 24 Personen, darunter eine schwer und eine mittelschwer verletzte Person in die umliegenden Krankenhäuser transportiert.



Die betroffenden Bereiche wurden, nachdem das Feuer gelöscht war, sorgfältig mit der Wärmebildkamera nachkontrolliert und belüftet. Das Gebäude wurde stromlos geschaltet.





Nach Angaben der Polizei wurde eine 44-jährige Hausbewohnerin verletzt. Zu Beginn der Rettungsarbeiten sei sie vermutlich vom zweiten Obergeschoss auf ein davor liegendes Flachdach gesprungen. Die Verletzungen seien aber nicht lebensgefährlich, berichtet die Polizei. Eine 28-Jährige aus Hamburg zog sich eine Rauchgasvergiftung zu. Die beiden Frauen wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem erlitten sieben weitere Hausbewohner eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden im Rettungswagen behandelt. Wie sich herausstellte, stand ein Technikraum im 1. OG unter Vollbrand. Der angrenzende Flur war derart stark verraucht, dass die Bewohner nur über Drehleitern gerettet werden konnten. Die Bewohner der oberen Stockwerke mussten während der Rettungsarbeiten in ihren Wohnungen bleiben. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Leitstelle hatte einen Großalarm ausgelöst und zahlreiche Freiwillige Feuerwehren, den Rettungsdienst aus dem Kreis Segeberg und die Drehleiter der FF Bad Oldesloe an die Brandstelle geschickt.

Im Einsatz Feuerwehr waren: FF Bad Segeberg, FF Wahlstedt - Drehleiterzug, FF Bad Oldesloe - Drehleiterzug, FF Klein Rönnau, FF Wittenborn, FF Fahrenkrug, Werkfeuerwehr Möbel Kraft, Gefahrguterkundung Amt Trave- Land



Einsatzkräfte Rettungsdienst: 35 Rettungsdienst, Schnelleinsatzgruppe Kreis Segeberg, Organisatorischer Leiter, Rettungsdienst und Leitender Notarzt, Stormarner Rettungsdienst TEL-Stormarn: Wir begaben uns mit unserem ELW 1 gemeinsam mit der SEG-Transportkomponente in Leezen in Bereitstellung. Gleichzeitig wurde durch unseren Gerätewagen vorsorglich ein Meldekopf am Krankenhaus in Bad Oldesloe eingerichtet.

Einsatzkräfte Polizei: 16