(rtn) Bei eine Unfall wurden am Dienstagabend auf der Seestrasse in Großensee zwei Frauen und ein Mann verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden sie ins Krankenhaus gebracht.



Nach ersten Erkenntnissen war eine Mercedes-Fahrerin in einer leichten Kurve in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Golf zusammengeprallt. Die Fahrerin des Mercedes und die beiden Insassen des Golf wurden verletzt. WÄhrend der Rettungs- und Bergungsarbeiten hatte die Polizei die Ortsausfahrt in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Unfallursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren: FF Großensee, FF Lütjensee, FF Trittau, Rettungsdienst mit drei Rettungswagen und einem NEF, sowie die Polizei