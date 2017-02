(rtn) Kurz vor dem Valentinstag startet die Fortsetzung von "Fifty Shades Of Grey - Gefährliche Liebe" im Kino. Die Europapremiere fand vorab am Dienstagabend im Hamburger Cinemaxx am Dammtor statt. Die Romanautorin E.L. James war ebenso zur Premiere erschienen, wie die Hauptdarsteller Dakota Johnson und Jamie Dornan. Wir waren dabei.





In Teil 2 können Christian Grey (Jamie Dornan) und Anastasia Steele (Dakota Johnson) wieder nicht die Finger voneinander lassen. Obwohl Ana die Beziehung zu Christian beendet hat, verfällt sie dem geheimnisvollen Milliardär und seinen ungewöhnlichen Vorlieben erneut. Sie lassen sich wieder aufeinander ein, unter neuen Regeln, die ihrer heiße Liebesbeziehung die nötigen Grenzen setzen. Alles scheint perfekt, bis Ana dazu gezwungen ist, mehr über ihre Vorgängerinnen, Christians Ex-Geliebten (Kim Basinger, Bella Heathcote) zu erfahren.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen:

Jamie Dornan und Dakota Johnson, James Foley,E. L. James und Ehemann Niall Leonard, Paul Steinschulte, Steven Gätjen, Rolf Scheider und Anna Hofbauer, Lisa Martinek, Marie Amiere, Leila Lowfire und Ines Aniolo,Nova Meierhenrich, Fata Hasanovic und Elena Carriere, Frank Otto und Nathalie Volk, Lea van Acken und Lucas Reiber, Laura Noltemeyer und Julian Pabel, Darya Strelnikova und Sophia Kirstein, Natalie Fratini und Kristina Weitkamp, Irina Engelke, Fashion Blogger aus München, Dagi Bee