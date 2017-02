(rtn) Heute findet in Köln der deutsche Vorentscheid "Eurovision Song Contest - Unser Song 2017" statt. Die fünf Kandidaten Axel Feige, Felicia Lu, Helene Nissen, Levina und Yosefin stellen sich dann dem Votum der Zuschauer aus Deutschland in vier Abstimmungsrunden.





In der ersten treten sie mit Coversongs auf, danach singen sie zwei extra für den ESC geschriebene Songs. Am Ende der dreistündigen Show entscheiden dann die Zuschauer darüber, wer Deutschland im ESC-Finale am 13. Mai in Kiew mit welchem Song vertritt. Das Erste und eurovision.de übertragen die von Barbara Schöneberger moderierte Show live ab 20.15 Uhr.



Unsere Bilder aus Köln zeigen: Helene Nissen, Felicia Lu Kuerbiss, Buerger Lars Dietrich, Yosefin Buohler, Axel Maximilian Feige, Isabella Levina Lueen, Lena Meyer-Landrut, Florian Silbereisen, Barbara Schoeneberger, Tim Bendzko