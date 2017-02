(rtn) Mit leisen Tönen und geistreichen, rätselhaften und verrückten Worten verzückt Herman van Veen sein Publikum seit Jahrzehnten in den Niederlanden, in Frankreich, Belgien, Luxemburg, in Deutschland, Österreich, der Schweiz und auch in Südafrika. Auf seinen Konzerten umgibt er sich stets mit exzellenten Musikern. Wir waren exklusiv im Festspielhaus Bregenz dabei.



Scheinbar mühelos singt er sein Repertoire in vier Sprachen. Er hat ein Ehrendoktorat der Freien Universität Brüssel für seinen humanitären Einsatz, sein konsequentes Eintreten gegen jede Form von Unrecht und seine Verteidigung der Redefreiheit erhalten. Herman van Veen ist Träger des Bundesverdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland, Ritter des Ordens von Oranien-Nassau und Ritter des Ordens vom Niederländischen Löwen. Quelle: Festspielhaus Bregenz