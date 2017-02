Hoisdorf: Auto in Vollbrand

(rtn) Nach einem technischen Defekt geriet am Freitagmorgen in der Straße Viehkaten in Hoisdorf ein Volvo-Kombi in Brand. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute brannte der Wagen bereits in voller Ausdehnung.



Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Durch den schnellen Löschangriff wurde verhindert, dass der Brand auch auf einen neben dem brennenden Auto abgestellten Pferanhänger und ein nahestehendes Haus übergegriffen hat. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.



Im Einsatz waren: FF Hoisdorf, FF Oetjendorf, FF Siek, Rettungsdienst und Polizei