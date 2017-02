(rtn) Auf dem zugefrorenen Teich im Gellhornpark in Glinde haben Spaziergänger am Freitag verschiedene Gegenstände auf dem Eis entdeckt: eine Geldkasette, zwei Geldbörsen, Visitenkarten, Zettel und Musikkassetten. Die Passanten informierten die Polizei.





Um das mutmaßliche Diebesgut sicherzustellen forderten die Polizisten die Freiwillige Feuerwehr Glinde an. Mit einem Schlauchboot rutschten die Feuerwehrleute über das Eis, fegten mit einem Besen die Gegenstände zusammen und übergaben diese der Polizei.