(rtn) Schwitzen für den guten Zweck! Die SPORTS CHARITY NIGHT in der KAIFU-LODGE geht in die zweite Runde – mit prominenter Unterstützung von Extremsportler JOEY KELLY und SAT. 1 Moderatorin Charlotte Karlinder.



Am Samstag, den 11. Februar 2017 laden wir nach dem Riesenerfolg des Vorjahres, in der durch 800 Teilnehmer eine stolze Summe von über 8000 € für „Hamburg Leuchtfeuer“’ zusammenkam, erneut alle Sportbegeisterten zu unserer Sports Charity Night ein.



Von 12 Uhr morgens bis Mitternacht können unsere Mitglieder und Gäste am Samstag, den 11. Februar bei der Sports Charity Night für den guten Zweck schwitzen. Mit Kursen wie Zumba Heartbeatz, Partneryoga – „come together“, dem Athletic Workout – „strong & flexible“ oder der Rückengymnastik – „Rücken mit Herz“ ist für jedes Level und jeden Geschmack etwas dabei. Wichtig: Jeder Gast zählt – denn pro Teilnehmer spenden wir 10 € an ihren diesjährigen Hamburger Charity-Partner „Familienhafen“, der Familien mit unheilbar erkrankten Kindern unterstützt. Absolutes Highlight der Charity Night: Extremsportler Joey Kelly ist als Fitness-Experte live vor Ort, hält seinen Erfolgs-Vortrag: „No Limits - Wie schaffe ich mein Ziel?“, beantwortet die Fragen der Gäste und gibt Tipps! Und auch SAT. 1 Health-Reporterin Charlotte Karlinder und Schauspieler Marek Erhardt, offizieller Botschafter des Familienhafens, unterstützen die Sports Charity Night und stehen auf Anfrage für Interviews zur Verfügung.



Neben dem Charity-Kursprogramm wird zusätzlich eine Yoga-Reise nach Mallorca verlost, im hauseigenen Restaurant gibt’s Drinks & Dinner, ein Live-DJ sorgt für die musikalische Untermalung und richtiges Saturday Night-Fever. Und: Musical-Legende Darryll B. Smith (aus König der Löwen, We Will Rock You, Aida und Rocky) rundet den Abend mit seinem Auftritt ab.



Wir freuen uns auf alle, die die Familien und Kinder vom Familienhafen in der Sports Charity Night unterstützen wollen – und dabei auch noch etwas für ihre Gesundheit tun!



Infos zum Familienhafen: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien stürzen nach der Diagnose einer unheilbaren Erkrankung, in eine belastende, völlig neue Lebenssituation: 24 Stunden-Betreuung, Erschöpfung, chronischer Schlafmangel, Isolation, weil Freunde sich zurückziehen, keine eigenen Freiräume, dadurch noch mehr Zukunftsängste, partnerschaftliche Konflikte, organisatorische Alltagsprobleme, Geschwister rücken in die 2. Reihe). Wir unterstützen diese Kinder und ihre Familien als Charity-Partner mit Spenden und Aktionen.



Infos zur KAIFU-LODGE: Mitten in Hamburg - im Herzen von Eimsbüttel, Eppendorf und der Sternschanze – befindet sich auf 7000 m² Europas führender Sport- und Fitnessclub, die KAIFU-LODGE. Das Kursangebot umfasst über 270 unterschiedliche Kurse und Workouts. Damit ist es das weltweit umfangreichste und vielseitigste Kursprogramm. Auf zwei Ebenen schließen sich die Cardio- und Muskelaufbaubereiche an. Ein weiteres Highlight ist der trendigste Athletikbereich auf über 550 m². Restaurant, Bar, Therapien, Massagen, Physiotherapie, Beauty und die Spa- und Poollandschaft machen die KAIFU-LODGE zu einem der weltweit führenden Clubs.