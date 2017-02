(rtn) Beim einem Verkehrsunfall starb am Samstagmittag ein Autofahrer auf der Rothenhauschaussee in Hamburg-Bergedorf. Der Mann war dort mit seinem Audi A 4 gegen einen Baum geprallt.



Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi-Fahrer in seinem total zertrümmerten Fahrzeug eingeklemmt. Die eingesetzten Feuerwehrleute holten ihn bei einer Crash-Rettung heraus. Dies ist eine schnelle Rettung bei unmittelbarer Lebensgefahr des

Patienten, ohne Rücksichtnahme auf Folgeschäden. Trotz einer sofort eingeleiteten Wiederbelebung starb der Mann im Rettungswagen. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.





Im Einsatz waren die Feuerwehren Bergedorf (FF und BF), Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei.