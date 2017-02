(rtn) Die Dreharbeiten zu sechs neuen Folgen der beliebten ARD-Anwaltsserie "Die Kanzlei" mit Sabine Postel und Herbert Knaup haben in Hamburg begonnen. "Neustart" heißt der Arbeitstitel der ersten Folge dieses Drehblocks. Isa von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) sind endlich die hohen Geldzahlungen an einen Erpresser los.

Und beide müssen nicht mehr fürchten, ihre Anwaltszulassung zu verlieren. Also volle Kraft voraus im Dienst der Mandanten. Und die brauchen dringend Unterstützung.



Die 25-jährige Leonie wird von der Polizei verdächtigt, ihre eineinhalbjährige Tochter Selina getötet zu haben. Isa von Brede sucht nach der Wahrheit. Markus Gellert übernimmt die Verteidigung einer 16-jährigen Schülerin, deren Mutter ihr verbieten will, eine Modellkarriere zu beginnen. Kann eine 16-Jährige vor Gericht einklagen, dass ihrer Mutter das Sorgerecht entzogen wird, um so ihre berufliche Selbstbestimmung durchzusetzen?



Rechtsanwaltsgehilfin Yasmin (Sophie Dal) recherchiert verdeckt bei dem Betreiber eines Online-Portals, das Kundenbewertungen von Restaurants veröffentlicht und gleichzeitig Werbung verkauft. Reinigungsfachkraft Gudrun (Katrin Pollitt) kommt einem Bigamisten auf die Spur.



Das und viel mehr beschäftigt „Die Kanzlei", deren Team nicht nur versucht, den Mandaten zu helfen, sondern auch für Gerechtigkeit zu sorgen, wo Gerichte nur Recht sprechen können.



„Die Kanzlei" ist eine Produktion der LETTERBOX Filmproduktion GmbH im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm unter Federführung des NDR und WDR für Das Erste. Ausführende Produzentin der LETTERBOX Filmproduktion GmbH ist Nina Lenze. Die Redaktion hat Diana Schulte-Kellinghaus (NDR), Executive Producer ist Gebhard Henke (WDR).