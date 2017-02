(rtn) Der Maskenzauber Hamburg ist eine Hommage an den Karneval in Venedig. Bezaubernde Masken und beeindruckende Kostüme, verbunden mit dem Flair der Hansestadt zwischen Alsterarkaden und Colonnaden, das ist der Maskenzauber an der Alster.



Wenn in Hamburg maskierte Damen und Kavaliere durch die Straßen flanieren, dann findet der alljährliche Maskenzauber an der Alster statt. Der Maskenzauber hat sich mit den Jahren zu einem festen und einzigartigen Event im Hamburger Straßenkulturleben entwickelt. Zuschauer konnten zwischen Alsterarkaden und Colonnaden fantasievolle Kostüme und Tänze bei diesem Straßenkarneval im venezianischen Stil bewundern. Quelle: hamburg.de